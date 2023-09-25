شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ناروبين تعتمد القوائم المالية وتقرر إعادة تشكيل مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العادية لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ( ناروبين) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للعام 2023/2022 بمجمل ربح قدرة 25 مليون جنية وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف جنية وصافى ربح مليون ومائة وخمسة عشرة ألف جنيه.

كما قررت الجمعية برئاسة دكتور محمد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية وبحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حازم عبدالوهاب العضو المنتدب المالى والإدارى للشركة القابضة ،والدكتور جابر سيد رئيس مجلس الإدارة لشركة (ناروبين) اللواء طيار عادل محجوب العضو المنتدب التنفيذي لشركة ناروبين وأعضاء مجلس إدارة الشركة قررت الجمعية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتفويض رئيس الجمعية العامة بذلك طبقاً لقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاتة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 .



عبد العزيز ابو سليمان

وصرح المحاسب عبد العزيز أبوسليمان عضو مجلس إدارة الشركة بأن الجمعية العامة للشركة طالبت بتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ومع الإستغلال الأمثل للأصول ، لافتا أن الجمعية العامة غير العادية وافقت على استمرار الشركة وزيادة رأس المال للشركة وذلك تزامنا مع تحسن نتائج أعمال الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 38 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 185 لسنة 2020.