شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "التجارة" بنسبة 5.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.2%، أعقبه قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، 2.6%، على التوالي، يليهما قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.4%، على التوالي.

وقفزت قطاعات العقارات، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.5%، 0.3%، على الترتيب، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 76 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 60.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5442 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة.