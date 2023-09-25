شكرا لقرائتكم خبر الخريف يزور فرع سابك في شنغهاي وشركتي هواوي وشينت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف المقر الرئيسي لفرع «سابك» في مدينة شنغهاي الصينية، والتقى بالرئيس الإقليمي لشمال آسيا للشركة لي لي، وناقش معه تجربة سابك في السوق الصيني وخبراتها العالمية في مجال صناعة البتروكيماويات.

واطلع الخريف على المعرض الخاص بمنتجات «سابك»، والذي يحتوي على عدد من المنتجات عالية الجودة في صناعة السيارات والالكترونيات والإضاءة، وقطاع البناء والتعبئة والتغليف، والأجهزة والمعدات الطبية وغيرهم.

كما زار الخريف مقر شركة هواوي الرئيسي للبحث والتطوير والابتكار في دوانقون الصينية، والتقى مؤسس هواوي رن جينغ في؛ واطلع على أحد أكبر مصانع الشركة للتقنيات المستخدمة في الصناعات الدقيقة والعناصر الضوئية.

وزار المقر الرئيسي لمجموعة شينت الصينية في شنغهاي، وبَحَثَ مع رئيس المجموعة تشو شين مين، تشجيع الاستثمار بين البلدين في الصناعات الكهربائية وتقنيات المياه وقطاعات الطاقة، إضافة إلى مناقشة خطط المجموعة الصينية واهتمامها بالتوسع والتكامل المعرفي في السعودية، واطلع على خططها للتكامل المعرفي والتكنولوجيا والتدريب.

في سياق متصل عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية عددا من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات الصينية العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، خلال زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.

والتقى الخريف في مدينة شنغهاي الصينية برئيس مجلس إدارة شركة CMOC المتخصصة في قطاع التعدين يوان هونغ لين، وناقش معه الفرص المتاحة في صناعة المعادن، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في أعمال التعدين والمعالجة، والتي تشمل التعدين والصهر وتكرير المعادن الأساسية والنادرة، كما بحث مع رئيس مجلس إدارة باوستيل هو وانغ مينغ، عددا من المواضيع المتعلقة بصناعة الحديد والصلب.

وعقد الخريف سلسلة من اللقاءات في مدينة شينزن الصينية، التقى خلالها رئيس مجلس إدارة شركة Kingfa يوان زيهمنغ، ورئيس مجلس إدارة شركة CATL روبن زينج، ورئيس مجلس إدارة مجموعة Liaoning Fangda ‏شيونغ جيانمينغ، إضافة إلى مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة china gas.

وتطرقت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات بين جهات القطاع الخاص بين البلدين، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المشتركة وتبادل الآراء حول تطوير الصناعة والتعدين بين الجانبين.