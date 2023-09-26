شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» توقف مسلسل الخسائر في بداية آخر أسابيع سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الاثنين في مطلع الأسبوع الأخير في سبتمبر الذي شهد خسائر كبيرة حتى الآن.

ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4٪ إلى 4337.44 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك مرتفعاً بنسبة 0.45٪. وأضاف داو جونز الصناعي 43.04 نقطة، أو 0.13٪، إلى 34،006.88. وأوقفت المؤشرات الرئيسية الثلاثة سلسلة خسائر امتدّت لمدة أربعة أيام.

كان عائد الخزانة لمدة 10 سنوات أعلى بمقدار 10 نقاط أساس عند 4.542٪، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 عندما وصل إلى 4.57٪.

وتجاهلت الأسهم التحركات على نطاق واسع في سوق السندات. وكان العملاق الكيميائي داو هو العضو الأفضل أداء في مؤشر داوجونز، حيث ارتفع بنسبة 1.7٪ بعد ترقية من جي بي مورغان.

وكانت ثمانية من قطاعات ستاندرد آند بورز 500 الأحد عشر في منطقة إيجابية، حيث قادت الطاقة المكاسب، بزيادة 1.3٪.

وارتفعت أسهم أمازون بأكثر من 1٪ بعد أن قال عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت يوم الاثنين إنه سيستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic.

وواجهت الأسهم صعوبات هذا الشهر، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس هذا الشهر ليصل إلى 4.43%. وواجهت السوق أيضاً ارتفاعاً في أسعار النفط الخام وسلسلة مكاسب للدولار خلال شهر التداول الضعيف موسمياً

وقال آدم تورنكويست، كبير الاستراتيجيين في «ال بي أل فاينانشيال»: «مرة أخرى، أثبت التحرك في أسعار الفائدة أنه سريع للغاية؛ حيث لا يمكن لأسواق الأسهم التعامل معه».

قرار الميزانية

كما يراقب المستثمرون عن كثب التقدم المحرز في قرار الميزانية في واشنطن. وأعرب المشرعون خلال عطلة نهاية الأسبوع عن علامات قليلة على التحرك بشأن صفقة من شأنها أن تبقي تمويل الحكومة الأمريكية للفترة المتبقية من السنة المالية. ومن المقرر صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، أدى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الأحد، لإنهاء إضراب كتّاب «هوليوود»، إلى رفع أسهم وسائل الإعلام في وقت مبكر. ولكن هناك تفاؤل أقل حول إضراب عمال صناعة السيارات، بعد أن قالت شركة فورد إنه على الرغم من التقدم في بعض المجالات، فإن هناك «فجوات كبيرة يجب سدها قبل أن تتمكن من التوصل إلى اتفاقية عمل جديدة مع نقابة العمال». (وكالات)