شكرا لقرائتكم خبر عن استمرت 4 جلسات.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي سلسلة خسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية سلسلة خسائر، استمرت أربع جلسات للمؤشرات الرئيسة الثلاثة.

وأغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على ارتفاع مرتفعة، إذ صعد مؤشر داو جونز الصناعي 43.04 نقطة أو 0.1 % إلى 34006.88 نقاط.

نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

فيما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 17.38 نقطة أو 0.4% إلى 4337.44 نقطة، وتقدمت 8 من القطاعات الـ 11.

وتصدر قطاع الطاقة المكاسب بارتفاع 1.3 %، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 59.51 نقطة أو 0.5 % إلى 13271.32 نقطة.

كما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، فيما تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد الدولار والسندات، مع انخفاض العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1936.60 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.