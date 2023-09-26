شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف تراجع الطلب تهبط بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات يوم الاثنين، مع تجدد المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة توجه البنوك المركزية الرئيسية نحو إبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة.

كما ألقى ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية بظلاله على أسعار النفط، إذ وصل مؤشر سعر الدولار أمس إلى 106.10 نقطة خلال التعاملات، قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليسجل 105.95 نقطة، في أعقاب التصريحات المتشددة من جانب مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى عن ضرورة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

قواعد حظر التصدير الروسية

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 0.35 دولار أي بنحو 0.4% إلى 89.68 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين سجل خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.02 سنت إلى 93.29 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

كما تأثرت أسعار النفط بالتقارير التي تفيد بأن روسيا عدلت قواعد حظر التصدير، إذ أشارت التقارير إلى أن روسيا رفعت القيود المفروضة على تصدير الوقود المستخدم كوقود لبعض السفن والديزل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

في الوقت نفسه أبقت الحكومة الروسية على حظر التصدير المفروض على كل أنواع البنزين والديزل عالي الجودة.