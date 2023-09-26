شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: بلتون تشترى كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بـ120 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة كاش للتمويل متناهي الصغر خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 150 ألف سهم بقيمة 120 مليون جنيه، وصفقة على شركة ديزني بيتش للاستثمار بحجم تداول 11 ألف سهم بقيمة 42.8 مليون جنيه، وصفقة الشركة المتحدة للمنتجات المعدنية بحجم تداول 14.3 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 10.3 مليون سهم بقيمة 192.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 81 عملية.

وسبق أن أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن شراء 100% من أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، بإجمالي قيمة تبلغ 120 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 76 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 8.84%، واستحوذت المؤسسات على 60.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 172.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 20320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24550 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 8506 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5688 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5442 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1399 نقطة.