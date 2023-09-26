شكرا لقرائتكم خبر عن استهدفت توسيع آفاق التعاون.. الخريف يختتم زيارته إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبيةالتي استمرت 8 أيام، التقى خلالها العديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الصينية، كما عقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين وزيارة الشركات والمصانع في 4 مدن صينية، وترأس وفد المملكة المشارك كضيف شرف في مؤتمر الصين والدول العربية.

والتقى الخريف خلال زيارته، وزير الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية جين تشوانغلونغ، وناقش معه تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الصناعة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين في القطاع الصناعي.

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كما التقى وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهوا، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية لي جينفا، وبحث معهما الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة النمو في صناعة التعدين والمعادن في المنطقة.

إضافة إلى مناقشة تبادل المصالح المشتركة والجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية البنية التحتية في قطاع التعدين بين البلدين مع رئيس جمعية التعدين بينغ تشيمينغ، ورئيس جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية قي هونغلين.

معرض الصين والدول العربية

كما رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية وفد المملكة المشارك كضيف شرف في معرض الصين والدول العربية المقام في مدينة ينتشوان الصينية، والمشاركة في مؤتمر ترويج الاستثمار التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية.

إضافة إلى المشاركة في منتدى الاستثمار في المعادن في مدينة شنغهاي الصينية، ورعاية منتدى الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، الذي نظمته الوزارة بحضور عدد من المستثمرين والشركات الصينية.

احتفالات اليوم الوطني

وشارك الخريف في احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وعقد لقاء بعدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الصين، كما زار جامعة بكين، وفرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الجامعة، والتقى داخله عددًا من الطلاب الصينيين الدراسين للغة العربية.

كما زار بورصة شنغهاي للتداول، والتقى نائب رئيس البورصة لو فينق، واطلع على منصات التداول للمعادن وتاريخ البورصة في شنغهاي والتطورات التقنية التي حدثت على آلية التداول.

إضافة إلى زيارة مقر شركة هواوي الرئيسي في دوانقون الصينية، وناقش مع مؤسس الشركة رن تشنغ فاي، فرص التعاون في الأبحاث والابتكارات التقنية، واطلع على التقنيات المستخدمة في الصناعات الدقيقة والعناصر الضوئية في المصنع الرئيسي للشركة.

وفد رفيع المستوى

ويضم الوفد المرافق لوزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد بن محمد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، وعددًا من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

واستهدفت الزيارة بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدان، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.