نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمة المملكة في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ترأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وفد المملكة المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، التي أقيمت يومي 18 و 19 سبتمبر، خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح معاليه في كلمة المملكة، التي ألقاها خلال القمة، أن أهداف التنمية المستدامة نجوم ترشدنا نحو مستقبل مشترك من الرخاء والاستدامة، داعياً إلى تسريع الجهود الجماعية لتحقيق الطموحات.

وبين أن المملكة تتحول إلى قوة استثمارية دولية لها دور مهم في حشد الموارد والإمكانيات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المملكة ساهمت بأكثر من 87 مليار دولار من المساعدات الدولية لمكافحة الفقر ودعم التنمية، استفاد منها 5000 مشروع في 166 دولة، كما أطلقت المملكة مبادرات لمساعدة الشركات الخاصة على تطوير قطاع التمويل الأخضر والإفصاح عن الاستدامة، نتج عنها جمع 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

وقال معاليه: إن المنظمة العالمية للمياه، التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله -، خطوة ضخمة لدعم وتعزيز الابتكار الدولي وتسهيل الحصول على التمويل لحماية موارد المياه للأجيال القادمة، وهي دعوة عالمية للعمل معاً والاستثمار في مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستداماً في قطاع المياه.

وأضاف المملكة تعيش الإصلاح يوماً بعد يوم، ونتفهم مسؤوليتنا في دعم إصلاحات النظام المالي العالمي، ولكننا ندعو إلى توحيد الجهود الدولية والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الملحة.

وعلى هامش أعمال القمة، اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، مع عدد من المسؤولين، بحث معهم تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمور ذات الاهتمام المشترك؛ كما اجتمع مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي السيد يوهان فورسيل، ووزير الدولة الألماني السيد يورج كوكيز، والرئيس والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة السيدة ساندا أوجيامبو.

مما يذكر أن قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام هي الثانية من نوعها منذ اعتماد خطة عام 2030 في عام 2015، واستمرت فعالياتها يومين، وشهدت عقد 6 جلسات حوارية للقادة.