وزير الطاقة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقّعان اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين على هامش المؤتمر العام للوكالة في دورته السابعة والستين في العاصمة النمساوية فيينا.

ويُعنى الاتفاق بتدريب وبناء الكوادر البشرية الوطنية الشابّة في مختلف مجالات عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالجوانب التقنية النووية وغيرها، وتمكينهم من اكتساب الخبرة في مجالات دعم الوكالة والقضايا الدولية التي يتم تداولها داخل أروقة الوكالة.