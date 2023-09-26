شكرا لقرائتكم خبر عن بن طوق: تأشيرة سياحية خليجية قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق، أن 70% من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، موضحاً أن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي. وذكر بن طوق خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الضيافة، أن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية للسعودية، خصوصاً وأننا على موعد قريب مع التأشيرة السياحية الخليجية (الفيزا السياحية) التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة. وأوضح الوزير أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر، وقد استفاد كثيراً من التحول إلى نهاية أسبوع مطولة عبارة عن يومين ونصف اليوم