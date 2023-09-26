شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعلن إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيزي إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين في جنوب أستراليا.

وأوضح أن هذه المحطة قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي كما يمكنها استضافة مشاريع بقيمة 13 مليار دولار أسترالي وتوليد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030م.

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وستخصص الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جنوب أستراليا 100 مليون دولار أسترالي لإنشاء المحطة التي ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل.