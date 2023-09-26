أستراليا تقدم تمويلا بقيمة 31.25 مليون دولار أسترالي لدعم البنية التحتية في مملكة تونغا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ الأسترالي بات كونروي أن الحكومة الأسترالية ستقدم تمويلا بقيمة 31.25 مليون دولار أسترالي لدعم البنية التحتية في مملكة تونغا.

وأوضح أن هذا التمويل سيساهم في مشروع تطوير ميناء نوكوالوفا الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 138.3 مليون دولار أسترالي والممول بشكل أساسي من قبل بنك التنمية الآسيوي وبتمويل مشترك من حكومة مملكة تونغا وأستراليا.

وقال كونروي “أستراليا تلتزم بالعمل مع تونغا لدعم انتعاشها الاقتصادي المستمر بعد الانفجار البركاني والتسونامي في يناير 2022م”.