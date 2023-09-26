شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2205 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل التداولات الصباحية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تراجعا بـ 5 جنيهات، وسجل الجرام 2205 جنيهات للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2520 جنيها. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات. عيار 18 يسجل 1890 جنيها. الجنيه الذهب 17640 جنيها. الذهب عالمياً

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حالياً.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.