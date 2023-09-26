سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.