شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تصدر 75 ألف طن أرز أبيض إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

أعلنت الهند، يوم الاثنين، تصدير 75 ألف طن أرز أبيض إلى دولة الإمارات من خلال شركة الصادرات التعاونية الوطنية المحدودة.

وقالت الإدارة العامة للتجارة الخارجية في إخطار: «يسمح بتصدير 75 ألف طن متري من الأرز الأبيض غير البسمتي إلى الإمارات».

وحظرت في يوليو تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي مع الإشارة إلى إمكانية السماح بالتصدير على أساس الإذن الذي تمنحه الحكومة للدول الأخرى، لتلبية احتياجاتها من الأمن الغذائي، وبناءً على طلب حكوماتها.

وصدرت الهند ما قيمته 2.2 مليار دولار من الأرز الأبيض غير البسمتي في السنة المالية 2023، وكانت الإمارات وكينيا ومدغشقر وبنين من بين الوجهات الرئيسية.