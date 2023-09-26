شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس مركز لوجستي صيني في «دبي الجنوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”:

أعلنت «دبي الجنوب»، توقيع مذكرة تفاهم مع «سينوترانس ليمتد» الصينية، لتأسيس أول مركز لها للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، في إطار مساعيها للتوسع العالمي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور لي شو هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ومياو جيانمين، رئيس مجموعة الشركات التجارية الصينية، وسونغ رونغ، المدير التنفيذي ورئيس شركة «سينوترانس ليمتد».

ووقع الاتفاقية محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وبان سانشينغ، مدير عام شركة «سينوترانس أوفرسيز ديفيلوبمنت ليمتد»، في جناح الصين بمدينة «إكسبو».

وتقدم «سينوترانس» مجموعة كاملة من الخدمات عبر 3 قطاعات أعمال رئيسية، وهي: الوكالات وأنشطة الأعمال ذات الصلة، والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، والأعمال الإلكترونية التي توفر من خلالها حلول وخدمات سلسلة التوريد الشاملة.

وقال خليفة الزفين: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرئيسية في الصين. إننا في دبي الجنوب نحرص على التوافق مع رؤية الحكومة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاستفادة من الخدمات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الداعمة التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين. لقد صمّمت منظومة دبي الجنوب لاستيعاب الشركات العالمية، وسنعمل مع شركة «سينوترانس» لمساعدتها على التطور والازدهار ودعم خطط نموها».

وقال سونغ رونغ من «سينوترانس»: «تمتاز المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب بموقعها الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية المتقدمة، وما تقدمه من حلول أعمال مثالية، لتكون بذلك جاهزة لتلبية متطلباتنا وتعزيز هدفنا المتمثل في التواصل مع أسواق جديدة، مع دخولنا إلى الشرق الأوسط، إننا على ثقة بأن توسعنا الجديد سيوفر حلولاً لوجستية مباشرة وفعالة للشركات على مستوى العالم».