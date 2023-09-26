شكرا لقرائتكم خبر عن «إنترناشونال أدفايزر»: الإمارات تستقطب شركات إدارة الثروات البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

قالت شركة الاستشارات العالمية «إنترناشونال أدفايزر»: إن الإمارات الدولة الأكثر جذباً لاهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما فيها شركات إدارة الثروات البريطانية خلال 2022، متفوقة على بريطانيا وهونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا والبرتغال وجنوب إفريقيا.

وذكرت الشركة أن مركز دبي المالي العالمي أصبح واحداً من أكثر المراكز المالية طلباً في العالم من قبل مديري الثروات والأصول، والذي اجتذب العديد من الشركات المالية العملاقة البارزة على مدار الـ12 شهراً الماضية، وقد ارتفع العدد الإجمالي لشركات إدارة الثروات والأصول في المركز إلى أكثر من 300 شركة.

وتدير شركات إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي أصولاً يصل حجمها إلى نحو 450 مليار دولار، وبنهاية عام 2022 كان هناك أكثر من 150 صندوقاً أنشأ مقراً في المركز.

وبحسب «إنترناشونال أدفايزر»، فإن هذه الشركات منجذبة نحو دولة الإمارات عبر مركز دبي المالي العالمي الذي وصفته بأنه أحد المراكز المالية المرموقة ذات التنظيم العالي.

ومن هذه الشركات البريطانية «سانت جيمس بلايس»، وبروجيني التي استحوذت على مجموعة فراي.

وقالت «إنترناشونال أدفايزر»، إن مع استمرار عولمة صناعة الثروات بدأ المزيد من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها تفكيراً في الانتقال إلى الإمارات، ويعد مركز دبي المالي العالمي هو المكان الذي ستبدأ منه.