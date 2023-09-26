شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يتوقع جمع 750 مليون دولار من سندات دولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن «بنك أبوظبي الأول»، حدد سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسنداته المتوقع أن يصدرها بقيمة 750 مليون دولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن بنك مشارك في ترتيب العملية، أن «أبوظبي الأول» يعتزم بيع سندات من المستوى الثاني مقومة بالدولار لأجل 10 أعوام ونصف العام، وستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف العام، وستُسعر في وقت لاحق اليوم.

«رويترز»