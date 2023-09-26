شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليون ريال.. أرباح «دار المركبة» في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة دار المركبة لتأجير السيارات صافي ربح في النصف الأول من 2023 يقدر بنحو 3.282 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 11.21%، مقارنة بـ2.951 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى: زيادة حجم المبيعات عن الفترة السابقة بسبب زيادة نسبة التعاقدات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى ترشيد المصروفات بسبب زيادة قدرة الشركة على وضع آليات مناسبة لتخفيض المصروفات.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: تحسين هامش الربح عن طريق خفض المصروفات التشغيلية وتحسين التوريدات (موردين السيارات – مراكز صيانة السيارات وغيرهم من باقي الموردين)، وتنوع المنتجات والخدمات وزيادة جودتها، وزيادة حجم الأسطول بالإضافات التي تمت على الأصول الثابتة مما أثر إيجابا علي حجم المبيعات.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات ترسية عقد لتأجير السيارات لصالح جهة حكومية خاصة بقيمة تقدر بحوالي 6 ملايين ريال.