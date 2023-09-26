شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية «معادن» توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.. وتشكيل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تضمنت نتائج الاجتماع: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 25/10/2023م ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 24/10/2026م.

والأعضاء المنتخبون هم: ياسر الرميان، وم. خالد المديفر، وريتشارد أوبراين، وصوفيا بيانكي، وجانيش كيشور، ود. محمد القحطاني، وروبرت ويلت، وأحمد الحقباني، وعبدالله جمعة، وم. نبيلة التونسي، ود. منار المنيف.

وشملت نتائج الاجتماع: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداًء من تاريخ 25/10/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 24/10/2026م علماً أن المرشحين وهم: م. خالد المديفر (عضو غير تنفيذي)، ومايك تشينغ (من خارج المجلس)، ود.منار المنيف (عضو مستقل).