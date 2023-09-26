شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية»: ترسية عقد مع هيئة السياحة بـ14.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة تام التنموية عن ترسية لمشروع تقديم الحلول الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة بقيمة 14.831 مليون ريال

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن المشروع يتضمن تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لـتطوير وتشغيل منصة إلكترونية للخدمات السياحية.

وبحسب الشركة استلمت تام خطاب الترسية رسميًا من قبل الهيئة السعودية للسياحة في تاريخ 25 سبتمبر 2023 (الموافق 10 ربيع أول 1445 هـ)، بينما تاريخ خطاب الترسية هو 21 سبتمبر 2023 (6 ربيع أول 1445 هـ).