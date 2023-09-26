شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في «أديس القابضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم الثلاثاء اكتتاب الأفراد في 33.87 مليون سهم من أسهم أديس القابضة بسعر 13.50 ريال للسهم ، الذي حدد عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وكشفت شركة أديس القابضة، أن فترة اكتتاب شريحة الأفراد ستستمر لمدة 3 أيام، إذ تبدأ اليوم، وتنتهي يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر 2023.

وحصلت شركة أديس القابضة على موافقة هيئة السوق المالية في 21 يونيو الماضي، بعد تقديم طلب لتسجيل رأسمالها، وطرح 338.72 مليون سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

ومن المقرر أن يتم بيع 101.62 مليون سهم، من الأسهم الحالية من قبل «أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد» وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 237.10 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.

وكان اكتتاب المؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، إذ تمت تغطية الطرح بـ63 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر 286.9 مليار ريال.