شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر إقليمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد منظمة المرأة العربية اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأردنية عَمان، المؤتمر الإقليمي حول "المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

أهم القضايا المطروحة

وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم، أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين سيناقش واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الدول العربية، وأهمية بيئة العمل الآمنة والداعمة للمرأة، والمرأة وريادة الأعمال النسائية، وقدرة النساء على الوصول للتمويل، ودور قواعد البيانات والمعلومات في دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح رائدات عربيات في مجال الأعمال.