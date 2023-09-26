شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط مع تأثير توقعات رفع الفائدة على شح المعروض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى مع توقع شح المعروض.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا إلى 92.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا إلى 88.81 دولار.

وفي حين أن المعروض لا يزال شحيحا، إذ مددت روسيا والسعودية تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، وخففت موسكو أمس الاثنين حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 30 % منذ منتصف العام مدفوعة في الغالب بنقص العرض، وهو ما قال بنك جيه.بي مورجان إنه تسبب في محو نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من 2023.

