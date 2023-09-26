شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يغلق منخفضا مع تراجع أسهم الرقائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا أكثر من 1% اليوم الثلاثاء متأثرا بتراجع الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين أسهم القيمة للحصول على الحق في توزيعات الأرباح.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.11 % عند 32315.05 نقطة.

وقال محللون: "ضعفت أسهم النمو وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية".

وواصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 في التعاملات الآسيوية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 3.7 % ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكي. وخسر سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.24 %.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 % إلى 2371.94 نقطة، وهو انخفاض أقل من المؤشر نيكي، مع شراء المستثمرين أسهم القيمة قبل انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

ويحتاج المستثمرون إلى شراء الأسهم قبل الجلسة التالية للحصول على حقوق توزيع الأرباح من الشركات التي تعتبر سبتمبر نهاية نصف العام.

وتشهد أسهم القيمة نموا أبطأ ولكنها تميل إلى دفع أرباح أعلى لجذب المستثمرين، في حين تميل أسهم النمو إلى التضرر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن إمكاناتها تكمن في التدفقات النقدية المستقبلية.

وتراجع قطاع الأدوية 1.35 % ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وارتفع قطاع شركات الشحن 1.62 % ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات، بينما تقدم قطاع البنوك 1.13 % وارتفع قطاع التأمين 1.08 %.

