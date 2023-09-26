شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "القاهرة الجديدة" يكرم الموظف المثالى عن شهرى أغسطس وسبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموظف المثالي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن شهر اغسطس وشهر سبتمبر2023، وذلك إنطلاقا من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، وحرصا على مواكبة سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأوضح" الغيطى"، أنه تم تكريم كل من: المهندس أحمد إبراهيم الدكرورى، بإدارة مركز المعلومات، والمهندس أحمد محمد أبو جبل، بإدارة التراخيص، والسيد إبراهيم رمضان ابراهيم، بإدارة العقارية عن شهر أغسطس 2023، كما تم تكريم كل من محمد فرج على، بإدارة العقود والعطاءات، والسيد، حسن محمد حسن بإدارة العقارية، والسيدة هدير محمد جابر، بخدمة المواطنين عن شهر سبتمبر 2023.

وأكد رئيس جهاز المدينة، أن الإدارة الحديثة تنطلق دائما من إهتمامها بالعنصر البشرى.. وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.

وفي ذات السياق، أقام جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حفل تكريم لـ٩ من الموظفين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لبلوغهم سن التقاعد، وذلك بقاعة اجتماعات جهاز المدينة، وبحضور المهندس عبد الرءوف الغيطى، ومسئولي الجهاز.

وأوضح الغيطي، أن التكريم شمل المهندسة زينب احمد حسين احمد، نائب رئيس الجهاز السابق للتراخيص والمشروعات، والمهندس عادل أحمد بهجت عبد الكريم، مدير إدارة الطرق بالامتداد، والمهندس محمود نعيم عبد الواحد، مدير إدارة الخدمات بالتنمية، وسيد طه محمد، بإدارة رخص التشغيل، والسيد طارق محمد المصري، بإدارة المشروعات، وعبدالرسول خليل، بإدارة خدمة المواطنين، وسمير بكر خليل، بإدارة الحركة، والسيد، مصطفى زكى عطية، بإدارة الحركة، والسيد عادل فاروق سعودى، بخدمة المواطنين.

وبدأ الحفل بترحيب من المهندس عبد الرءوف الغيطى، بالحضور وتقديم الشكر للزملاء على المجهود المبذول فى العمل طوال فترة خدمتهم بالمدينة.

كما قام النواب والزملاء بتقديم جزيل الشكر والعرفان تقديراً على مجهودات الزملاء المتقاعدين طوال فترة عملهِم الدؤوب بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وفى نهاية الحفل تم تقديم درع الجهاز فضلا عن بعض الهدايا التذكارية من الزملاء.