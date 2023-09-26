هبوط في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء أمس.

وأمس الإثنين، هبط سعر جرام الذهب 5 جنيهات.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1911 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 3.9 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.