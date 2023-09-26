لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وإدارة أمن المعلومات في أرامكو السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني

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الدمام - شريف احمد - وقّعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وإدارة أمن المعلومات في أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التدريب والوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز القدرات في مجالات الأمن السيبراني.



ووقّع المذكرة كل من، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الأستاذة رابعة الشميسي، وعن أرامكو السعودية الأستاذ باسم الرويعي، مدير وكبير مسؤولي أمن المعلومات.

وتشمل أوجه التعاون، العمل على تطوير برامج توعوية مبتكرة تستهدف الموظفين والمستفيدين لزيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأمن الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل البنوك السعودية، وأرامكو السعودية على بناء القدرات وتمكين وعي المجتمع والجهات المتعاونة والمسؤولة.

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ومن المقرر أن يشمل التعاون أيضًا، حملات توعوية داخل مجتمع أرامكو السعودية من الموظفين والعائلات والمدارس التابعة لها، كما يشمل مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال الحيوي، والمساهمة في تطوير قدرات الموظفين وتعزيز مستوى الحماية السيبرانية في البنوك وأرامكو السعودية للحدّ من مخاطر الهجمات السيبرانية.



وتعكس هذه المبادرة طموح البنوك السعودية وأرامكو السعودية في العمل على تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعلومات والبيانات الحساسة للعملاء والمستخدمين، ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في رفع جودة الأمن السيبراني في المملكة وسمعتها باعتبارها إحدى الواجهات الموثوقة للاستثمارات والأعمال التجارية.

