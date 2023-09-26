شكرا لقرائتكم خبر عن «بالوما» تتخارج من «الإمارات جولد» مقابل 8.9 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «روكفاير ريسورسز بي.إل.سي»، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، والتي تمتلك شركة «الإمارات جولد»، المتخصصة في مجال تكرير المعادن الثمينة في دولة الإمارات، عن تطور كبير في هيكلة الشركة.

فقد أكدت شركة «بالوما بريشس دي إم سي سي»، أحد المساهمين الرئيسيين في «إمارات جولد»، رسمياً بيع 400,000,000 سهم من حصتها بسعر 0.5 بنس للسهم، بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه استرليني (8.95 مليون درهم).

وبهذه الصفقة تنسحب «بالوما بريشس» بشكل كامل من «الإمارات جولد» بعد بيع حصتها بالكامل لشركة «روكفاير ريسورسز».

يأتي قرار «بالوما» في أعقاب إعلان صدر، مؤخراً، يتعلق بصفقة استحواذ مشروطة على أسهم «الإمارات جولد».

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام «روكفاير ريسورسز» للاستحواذ على امتياز «بالوما» للتكرير وسك العملة بالكامل، مما يعزز مكانة «روكفاير» في صناعة المعادن الثمينة.

وبالتزامن مع عملية الاستحواذ، تستعد «الإمارات جولد» لإجراء تغييرات إدارية واستراتيجية شاملة، مع التركيز الكامل للاستفادة من التكنولوجيات الرائدة في عمليات الصكوك، وتكرير الفضة كهربائياً، إضافة إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتنويع خطوط الإنتاج، والالتزام بأعلى معايير الامتثال في الصناعة.