شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تدخل «غينيس» في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

تعاونت مجموعة اللولو هايبر ماركت، سلسلة متاجر البيع بالتجزئة والأسرع نمواً والأكبر في المملكة، مع شركة إسماعيل أبو داود التجارية المحدودة وشركة «بروكتر أند جامبل»، الشركات المصنعة لمنتجات مثل بامبرز، وتايد، وأريال، وهيربال إيسنسز، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين مع دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

قامت مجموعة اللولو الإماراتية، بالشراكة مع «أريال» السعودية، بعمل تشكيل لافت للنظر على شكل الرقم 93، باستخدام 16 ألفاً و494 عبوة منظف أريال. وكسر هذا العمل الهائل الأرقام القياسية في موسوعة «غينيس» عن أكبر رقم مكتوب بعبوات استهلاكية.

حضر الحفل- الذي أقيم في ملعب الأول بارك في الرياض- الممثل السعودي الشهير يوسف الجراح. وحضر مسؤولو موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية للتأكد من صحة المحاولة والتصديق عليها. إذ كان فريقا شركة «اللولو» و«أريال» يعملان لعدة أيام على مخطط لوجستي وتصميمي لبناء التشكيل.

للاحتفال بدور مجموعة «اللولو» الريادي في السعودية، أبرمت الشركة العملاقة المتخصصة في قطاع البيع بالتجزئة شراكة مع جمعية البر الخيرية للتبرع ب 6 آلاف عبوة مشاركة في العرض للعائلات المحتاجة. وسيكون هذا جزءاً من جهود مجموعة «اللولو» البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. ومن بين العبوات المتبقية، سيحصل عليها أكثر من 10 آلاف متسوق محظوظ في متاجر اللولو في الرياض خلال اليوم الوطني، ومجاناً على مبدأ «من يأتي أولاً».

وبهذه المناسبة، قال شهيم محمد، مدير «اللولو» في السعودية: «نحن متحمسون لهدف الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية المخصص للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 93». إنه تمرين مجتمعي يمجد تقدم المملكة ودور مجموعة اللولو فيها. ويتم تصنيع المنتجات الرائدة للمنظفات، أريال، التي تنتجها شريكتنا في المشروع بروكتر آند جامبل، في المملكة، وتماشياً مع مبادئ مجموعة اللولو، تعرض تطور الصناعة والأعمال في السعودية الحديثة. ولقد قمنا ببناء مبادرتنا الخيرية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في هذا الحدث، وبالتالي الوصول إلى العائلات المحتاجة، وكذلك قاعدة عملائنا الكرام».