محافظ “التأمينات الاجتماعية” يزور الصندوق الاجتماعي بقرغيزستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار وفد من التأمينات الاجتماعية برئاسة معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن حسن البوق، الصندوق الاجتماعي بجمهورية قرغيزستان.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مجال التقاعد ضمن عدة اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين، إلى جانب إقامة عدة لقاءات واجتماعات لبحث ومناقشة المستجدات والمواضيع المشتركة، وتعزيز التعاون والتواصل في مجالات الحماية التأمينية بين الجانبين.

يذكر أن الاتفاقية التي وقعت بين “التأمينات الاجتماعية” والصندوق الاجتماعي بجمهورية قرغيزستان تناولت العديد من مجالات التعاون والمحاور المشتركة ذات العلاقة بالحماية التأمينية، واحتساب المعاشات والاشتراكات، وتقنية المعلومات، والدراسات الإكتوارية، وإدارة واستدامة صناديق التقاعد.