شكرا لقرائتكم خبر عن 500 عارض بـ «الساعات والمجوهرات» اليوم في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة ال 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو بدعم من غرفة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، بمشاركة أكثر 500 شركة عالمية ومحلية متخصصة.

ويقدم المشاركون في هذه النسخة من المعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023 2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، إلى جانب عرض استثنائي لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم تحت سقف واحد، ووسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع.

تجمع عالمي

وينظر الخبراء إلى معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بصفته واحداً من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، وتبادل الخبرات والآراء في هذا القطاع، والكشف عن أحدث اتجاهات التصاميم في الأسواق الأهم عالمياً ضمن هذه الصناعة، حيث تحظى النسخة 52 بمشاركات من دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وأمريكا، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان. ويفتتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة الواحدة ظهراً إلى 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى 10 مساء.