شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي تخفض الدين العام 29 مليار درهم إلى 25% من الناتج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب إدارة الدين العام في دبي، إن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتّم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضّمن:

-3.3 مليار درهم صكوك إسلامية .

-5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية.

-20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأضاف: خلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حكومة دبي تخفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم ليصل إلى %25 من الناتج المحلي للإمارة.