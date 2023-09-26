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«عزم» توقع عقدا مع «التنمية الاجتماعية» بـ 15.2 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مشروع تطوير وتشغيل الأنظمة التقنية والأمنية في إدارة تقنية المعلومات مع بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 15.2 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، فإن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية وتقنية لدعم بنك التنمية الاجتماعية.

وبحسب الشركة تبلغ مدة العقد 12 شهرا، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2024-2025م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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