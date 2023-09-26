شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تكرّم أول طائرة A380 وتحولها إلى بطاقات معدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتبرت طيران الإمارات طائراتها التي تحمل الرقم A6-EDA، مميزة لأنها كانت أول طائرة A380 يتم تسليمها للناقلة منذ هذا الطراز في يوليو 2008. ونظراً لتاريخها التشغيلي المثير للإعجاب، قررت طيران الإمارات، بالتعاون مع «فالكون إيركرافت ريسايكلينج» وAviationtag، إطلاق مجموعة محدودة من البطاقات المصنوعة من الطائرة التي تم تفكيكها، بحيث تحمل اسم وجهات تمت زيارتها.

وأكملت طائرة طيران الإمارات إيرباص A6-EDA إجمالي 6319 رحلة جوية، وزارت 62 وجهة. ونقلت أكثر من 2.1 مليون مسافر، وبعد تقاعدها في إبريل 2020، تمت إعادة تدوير طائرة A6-EDA في مطار آل مكتوم الدولي بواسطة شركة «فالكون إيركرافت ريسايكلينج».

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إعادة التدوير

كما تم تطوير هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود من علامات Aircraft Skin Tag بحيث يتمكن أكبر عدد ممكن من عشاق الطيران من امتلاك قطعة فريدة من التاريخ. وتم تصنيع كل بطاقة يدوياً بالكامل في دولة الإمارات، وهي مرقمة ومرفقة بشهادة. وتتكون هذه المجموعة الحصرية من 23560 بطاقة فقط في المجمل.

إعادة تدوير

وفي 2021، أعلنت طيران الإمارات عن مبادرة فريدة على مستوى الصناعة العالمية، وذلك بتوقيع عقد مع شركة «فالكون إيركرافت ريسايكلينج»، لإعادة تدوير أول طائرة A380 خرجت من الخدمة في أسطول طيران الإمارات، ما سيقلل كثيراً من التأثير البيئي لعملية التفكيك، ويخفض بشكل كبير من كميات المخلفات التي تذهب إلى مكبات النفايات. وسوف تتم عملية إعادة التدوير والاستخدام الشاملة داخل الدولة، ما يحد من التأثير البيئي للمشروع.

وتُنقل الطائرات المتقاعدة في العادة إلى مواقع بعيدة وتترك لتتحلل بعد تجريدها من مكونات معينة. وتركز مشاريع إعادة التدوير التقليدية على استعادة المكونات المربحة فقط، بينما تُلقى أجزاء كبيرة من الطائرات في مكبات النفايات أو تبقى مهملةً إلى أجل غير مسمى. كما قد يصعب أيضاً إعادة تدوير العديد من المكونات أو التخلص منها، مثل الأقمشة والمواد المركبة المقاومة للحريق.

وتخصص طيران الإمارات جانباً من أرباح بيع جميع المواد المعاد تدويرها والمعاد تصنيعها من أول طائرة A380 تخرج من الخدمة لصالح مؤسسة طيران الإمارات الخيرية.