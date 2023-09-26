شكرا لقرائتكم خبر عن «غلفتينر» تعزز علاقاتها التجارية واللوجستية مع وكلاء شحن في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت شركة غلفتينر، المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات، والمزوّد الرائد للحلول اللوجستية وسلسلة التوريد المتخصصة، فعالية هامة التقت خلالها مع أهم التجار الرئيسيين ووكلاء الشحن في مدينة شنتشن بجنوب الصين، مؤكدة رغبتها في تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية مع مجتمع الشحن البحري في المنطقة.

وحضر الاجتماع وكلاء شحن من جمعية شنتشن الدولية لوكلاء الشحن وشبكة تشينغداو اللوجستية، حيث تم تعريفهم بعروض القيمة التي توفرها شركة غلفتينر في محطات الحاويات الرئيسية التابعة لها في الإمارات الشمالية، وهي محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان.

وقال أندرو هود، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في «غلفتينر»: «يؤكد اجتماعنا مع جمعية شنتشن الدولية لوكلاء الشحن وشبكة تشينغداو اللوجستية، التزامنا برعاية الشراكات التجارية ذات المنفعة المتبادلة. وتتمتع «غلفتينر»، من خلال سلسلة التوريد والمرافق اللوجستية المتخصصة والحديثة لديها والمحطات ذات الكفاءة العالية، بموقع مثالي لتسهيل حركة البضائع بسلاسة وتعزيز شبكة الربط بين مناطق جنوب الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محطتي الحاويات في الشارقة وخورفكان».

وتابع هود: «لدينا اعتقاد راسخ بأن هذه الفعالية ستمهّد الطريق لاستكشاف آفاق جديدة للنمو وتعزيز العلاقات التجارية بين المنطقتين.» ولفت أيضاً إلى أن المناقشات تطرقت إلى الحلول المتخصصة والمتنوعة التي تقدمها «مومينتوم لوجيستكس»، ذراع الخدمات اللوجستية التابعة ل «غلفتينر»، لا سيما في مجال التخزين والنقل بالشاحنات، التي تعمل كخدمات متكاملة لمركز النقل والتوزيع. كذلك ناقش المشاركون المرونة التي يتسم بها حجم التجارة القادمة من مدينة شنتشن ومنطقة دلتا نهر اللؤلؤ جنوب الصين، وتوسيع نطاقها ليس إلى الإمارات وحسب، ولكن أيضاً عبر منطقة المحيط الهندي.

الجدير بالذكر أن «غلفتينر» تواصل لعب دور فعّال في تعزيز التجارة العالمية وتعزيز الكفاءة اللوجستية، حيث تؤكد هذه المبادرات التعاونية على التزام الشركة الراسخ بدفع إمكانات القطاع قُدماً.