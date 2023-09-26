شكرا لقرائتكم خبر عن «إي آند» تطلق منصة «تحدي أرينا» للألعاب السحابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت «اتصالات من إي آند» إطلاق منصتها الجديدة «تحدي أرينا» لتشكل خطوة كبيرة في عالم الترفيه والألعاب عبر الإنترنت، والمدعمة من المنصة العالمية (OnMobile) المتخصّصة في الألعاب السحابية عبر منصات التواصل الاجتماعي على الهاتف المتحرك أو الشاشات الذكية.

توفر المنصة للمستخدمين وصولاً فورياً إلى الألعاب دون الحاجة إلى تحميلها، كما يُمكنهم مشاركة الألعاب مباشرة مع الأصدقاء، والمشاركة في مختلف المسابقات والبطولات. ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول في المنصة باستخدام حساباتهم على «جوجل» أو «فيس بوك» أو حتى من خلال أرقام الهواتف الخاصة بهم، للاستمتاع بالآلاف من الألعاب المميزة مثل: Subway Surfer، وHitmen Sniper، وCut The Rope: Magic، وLara Croft وغيرها الكثير.

وتلبي هذه المنصة الحاجة المتزايدة إلى الألعاب عبر الشاشات الذكية، مع ميزات تشمل الوصول الفوري إلى تحديات ممتعة في الألعاب وتجارب اجتماعية مميزة. كما وتقدم «تحدي أرينا» أيضاً تحليلات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الألعاب المتكاملة والميزات الاجتماعية، ما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء وبناء مجتمع ألعاب مشترك.

قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات من إي آند»: «تقدم منصة تحدي أرينا تجارب مميزة ونخبة من الألعاب الفريدة للمستخدمين، إذ تحتوي على مزايا فريدة من نوعها من شأنها المساهمة في تحسين قطاع الألعاب عبر الشاشات الذكية في المنطقة».

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في المنصة من خلال العديد من تطبيقات الخدمة والقنوات الرقمية والرسائل النصية القصيرة مقابل 30 درهماً شهرياً. إضافة إلى ذلك، يحصل العملاء على 1 جيغابايت من البيانات شهرياً مخصّصة للاستخدام في المنصة، مع إمكانية تعبئة رصيد بقيمة 5 أو 15 درهماً لاستخدامها في الألعاب.

وبدوره قال بسواجت ناندي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «OnMobile»: «يسعدنا دعم اتصالات من e& في إطلاق منصة تحدي أرينا، التي تجمع بين أفضل الألعاب الترفيهية والاجتماعية والتحليلات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى العمل باستمرار مع اتصالات من e&، لتعزيز التجارب الترفيهية وتجارب الألعاب لعملائهم».

وتعد منصة تحدي أرينا أحدث إضافة إلى خدمات الألعاب والخدمات الترفيهية لدى اتصالات من e&، بما في ذلك:Arena Play- Arena Pro - Arena Esports التي تهدف إلى تزويد العملاء بتجارب فريدة لا مثيل لها في مجال الألعاب المدعومة بالتقنيات السحابية الأولى من نوعها.