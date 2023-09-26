شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تترقب 24 مليون سائح العام الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، بأن قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يواصل التوسع وتسجيل معدلات نمو مذهلة. وقال الزعابي، في كلمته في قمة مستقبل الضيافة: «أشار تقرير مؤشر سفر رجال الأعمال، إلى أن قطاع سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في 2022، عاد إلى 86% من مستوياته في 2019، وتسجل المنطقة نمواً متسارعاً في قطاع المدن الترفيهية».

محمد الزعابي

وأضاف: «كما تشير توقعات الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي إلى أن إنفاق الزوار سيبلغ 609 ملايين دولار، العام الجاري، ضمن القطاع في الإمارات، وارتفع هذا الرقم من 266 مليون دولار أمريكي قبل أربع سنوات».

وتابع: «قمة مستقبل الضيافة هي منصة استثنائية لاستعراض الاستراتيجيات المستقبلية والحلول المبتكرة في قطاع الضيافة، وتوفر الفعاليات مثل قمة مستقبل الضيافة فرصة متكاملة لتعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع العلامات التجارية والمستثمرين والشركاء الدوليين».

وذكر أن القمة تهدف إلى الاستفادة من الاقتصاد المستدام والمتنوع والمتكامل عالمياً في أبوظبي، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات واعدة إلى الإمارة.

جزيرة ياس

وفي ما يتعلق بجزيرة ياس، قال الزعابي: «شهدت جزيرة ياس عمليات تطوير شاملة، على مدار السنوات ال15 الفائتة، وقدمت ميرال في الجزيرة العديد من الوجهات عالمية المستوى والمدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، بالإضافة إلى محفظة واسعة من عروض الضيافة والاستجمام، لتؤكد قدرتها على توفير وجهة متكاملة تقدم لضيوفها العديد من التجارب الفريدة التي لا تُنسى».

وأضاف: «تتميز الجزيرة بموقعها الاستثنائي، على بعد سبع دقائق بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي، و45 دقيقة عن دبي، وتضم مجموعة واسعة من وجهات الضيافة عالمية المستوى التي تلبي متطلبات المسافرين على اختلاف ميزانياتهم. وقمنا بافتتاح ثلاثة فنادق جديدة في عام 2021، هي فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، ودبل تري باي هيلتون أبوظبي جزيرة ياس ريزيدنسز، وفندق وارنر براذرز أبوظبي بالتعاون مع شركة وارنر براذرز ديسكفري، وهو أول فندق لعلامة وارنر براذرز في العالم».

معايير جديدة

وأوضح أن افتتاح وجهات الضيافة التابعة للعلامات التجارية قد أسهم في إرساء معايير جديدة في القطاع. وذكر أن فندق وارنر براذرز أبوظبي سجل هذا الصيف ارتفاعاً في عدد الضيوف، ليحقق إشغالاً فندقياً بنسبة 90%، مع وصول هذه النسبة إلى 100% في بعض الأوقات، كما بلغ معدل السعر اليومي للغرفة 1200 درهم إماراتي.

وأشار إلى أن جزيرة ياس شهدت خلال الصيف الجاري ارتفاعاً بنسبة 85% في زيارات المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، بالمقارنة مع العام الماضي.

وبيّن: «تشير الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى قطاع سياحة الأعمال بوصفه عاملاً رئيسياً في تسريع التنويع الاقتصادي، وتلعب استضافة فعاليات الأعمال المرموقة دوراً محورياً في هذا التوجه. وسجلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 18 مليون زائر، عام 2022، من المتوقع حضور 24 مليون زائر بحلول نهاية العام الجاري.

وفي ما يتعلق بجزيرة السعديات، قال الزعابي: نسعى إلى نقل خبراتنا ونجاحنا إلى جزيرة السعديات، وهي مركز عالمي مميز للثقافة والفنون والإبداع، ويتيح لنا ذلك توفير تجارب متكاملة لجميع ضيوفنا القادمين إلى أبوظبي. واختتم: «تتميز السعديات بالإطلالات الطبيعية المذهلة، وتوفر العديد من التجارب الترفيهية والثقافية على مسافات متقاربة».