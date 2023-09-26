شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة الخامس بين أكثر وجهات العالم شعبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّ برج خليفة في المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، بين أكثر الوجهات شعبية في العالم، وفقاً لقائمة «تجارب السفر الأكثر شهرة حول العالم»، الصادرة عن شركة كوني للسفر والسياحة.

ويعد برج خليفة أطول مبنى في العالم بارتفاع 830 متراً، الأكثر شعبية في 9 دول حول العالم، كما أنه يعد في المركز العاشر عالمياً بين أكثر الوجهات بحثاً على «غوغل»، بأكثر من 14 مليون عملية بحث.

وأعد الباحثون في «كوني» قائمة تضم 119 موقعاً سياحياً في 219 دولة، لمعرفة أكثر المواقع رغبة للزيارة بين المسافرين، وذلك استناداً لبيانات مع «غوغل»، خلال ال 12 شهراً الفائتة.

وتصدرت جزر المالديف القائمة العالمية، وذلك لكونها الأكثر شعبية في 122 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة.

وجاءت جزيرة بورا بورا في المركز الثاني عالمياً، حيث إنها الأكثر شعبية بين 19 دولة، فيما حلّت رؤية لوحة الموناليزا في المركز الثالث، حيث إنها الأولى في 16 دولة، وجاء ساحل سنك تير في المركز الرابع عالمياً.