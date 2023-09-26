شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عقارات دبي صيفاً تفوق 100 مليار درهم بنمو 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت مبيعات عقارات دبي أفضل مبيعات لها خلال الصيف هذا العام، بقيمة 102 مليار درهم. وترتفع قيمة المبيعات العقارية هذا الصيف بنسبة 50%، عن الموسم الصيفي من العام الماضي، والتي بلغت 68 مليار درهم.

كما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 30% إلى 33,600 صفقة في صيف 2023، مقابل 25,677 ألف صفقة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن الانتعاش جاء بدعم مباشر من استمرار الزيادة الكبيرة في عدد القادمين إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية العالية، وتزايد جاذبية الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، ليشهد سوق العقارات في دبي ازدهاراً، مخالفاً الاتجاه السائد في أجزاء كثيرة من العالم، حيث انخفضت قيم المنازل وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو القاتمة عالمياً.

التصرفات اليومية

على الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 330 مبايعة بقيمة 947.37 مليون درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 419.97 مليون درهم، و271 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 527.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 40.3 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 63.7 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19.59 مليون درهم، وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات، بقيمة 11.5 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14.75 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، وأخيراً مبايعة بقيمة 11.5 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 9.35 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 26.53 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 62.23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 709.73 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 540.8 مليون درهم و98 رهن فلل وشقق بقيمة 168.94 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 508 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 25.76 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 76.27 مليون درهم، كان أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.97 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 15.51 مليون درهم.