شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يتصدر إقليمياً في قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّ بنك أبوظبي الأول في المركز الاول أوسطياً، وال 30 عالمياً في قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم لعام 2023، وفقاً لمجلة غلوبال فاينانس. وهيمنت البنوك الأوروبية على قائمة هذا العام، حيث احتلت المراكز التسعة الأولى. وتصدر «كيه إف دبليو» الألماني القائمة، يليه بنك كانتون زيورخ السويسري في المركز الثاني، ثم «بي إن جي بنك» الهولندي في المركز الثالث عالمياً.

وقال جوزيف جيارابوتو، المؤسس ومدير التحرير في مجلة غلوبال فاينانس: «مع ارتفاع التضخم والاندفاع المقلق لسحب الودائع من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، تظل سلامة البنوك حجر الزاوية في التجارة العالمية خلال هذه الأوقات العصيبة».

وتصنيف «غلوبال فاينانس» السنوي لأكثر البنوك أمانًا في العالم، هو المعيار المعترف به والموثوق لأكثر من ثلاثة عقود، وتم اختيار الفائزين من خلال تقييم التصنيفات الائتمانية من «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش» لأكبر 500 بنك في جميع أنحاء العالم.

ويتضمن التقرير الكامل أيضاً تصنيفاً لأكثر البنوك أماناً في منطقة الخليج العربي، التي شملت بنوك أبوظبي الأول (المركز الأول)، قطر الوطني (المركز الثاني)، وأبوظبي التجاري (المركز الثالث)، الكويت الوطني (المركز الرابع)، والإمارات دبي الوطني (المركز الخامس)، وأبوظبي الإسلامي (المركز السادس).