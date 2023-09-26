شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات في لندن: تقدم ملموس بمفاوضات التجارة الخليجية البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة إن مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء الستة في دول مجلس التعاون الخليجي «تسير بشكل جيد» وستعزز تدفق البضائع.

وأوضح أبو الهول في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: «أنا متفاءل حقاً لما يمكن تحقيقه من خلال تعميق روابطنا التجارية مع المملكة المتحدة».

وبمجرد إبرام الصفقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربي، يمكن أن ترتفع التجارة بنسبة 16% على الأقل، وفقًا لتقديرات الحكومة البريطانية. وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات في لندن في يوليو/ تموز، ومن المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات في وقت لاحق من هذا العام.

وتجاوز إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربي 74.7 مليار دولار العام الماضي. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات، مجتمعة، هي سابع أكبر سوق للصادرات في المملكة المتحدة، وفقًا لتوقعات حكومة المملكة المتحدة. وتعمل المملكة المتحدة على إبرام اتفاقيات تجارية مع الشركاء في جميع أنحاء العالم منذ أن صوت البريطانيون في استفتاء عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

لكن الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول الخليجية يقعون في الشرق. ففي العام الماضي، كانت الصين والهند أكبر شريكين تجاريين لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التدفقات حوالي 190 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».

وأوضح أبو الهول أن العلاقات المزدهرة مع آسيا لن تأتي على حساب «العلاقات الناضجة للغاية مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث لدينا علاقات أمنية واستثمارية عميقة»، وأضاف: «عندما تفكر في تجارتنا مع الهند والصين، فإنهما أكبر شريكين تجاريين لنا، وهذا لا يمكننا تجاهله حقاً، وهو أمر نرحب به، والأمر يتعلق ببناء روابط وجسور الرخاء، ونحن نرى إلى حد كبير أن التعددية هي الطريق إلى التقدم».

وقال: «عندما تفكر في تجارتنا مع الهند والصين، فإن هذين هما أكبر شريكين تجاريين لنا، وهو أمر لا يمكننا تجاهله حقًا وهو أمر نرحب به. يتعلق الأمر ببناء روابط وجسور الرخاء ونحن نرى ذلك كثيرا، والتعددية هي السبيل للمضي قدما.» (بلومبيرغ)