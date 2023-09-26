شروط التقديم على منحة Go Digital لدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية

القاهرة - سامية سيد - تقدم المبادرة الوطنية "ابدأ" منحة جديدة بعنوان "GO DIGITAL"، وهي خاصة بدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية.

تستهدف المنحة دعم التحول الرقمى للقطاع الصناعي من خلال حوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع، من خلال تنفيذ البرامج المعتمدة لإدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضة، وذلك بالشراكة مع العديد من تلك البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية.

ووضعت المبادرة الوطنية "ابدأ" مجموعة من الشروط الخاصة بالتقديم للاستحواذ على منحة Go Digital تتمثل في الآتى:

١- أن يكون المصنع قائم ويعمل لعام واحد كحد أدنى.

٢- يتم اختيار المصانع التى توجد بالمناطق الصناعية التى تقع بالمحافظات التالية:

- القاهرة (مدينة بدر - الألف مصنع بالتجمع الخامس - ٦ أكتوبر)

- القليوبية (العبور)

- الشرقيه ( العاشر من رمضان)

- الإسكندرية (برج العرب)

- المنوفيه (السادات)

وعن مميزات "Go Digital" فهي تتمثل فى الآتى:

١- الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر.

٢-ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من " ابدأ " على التنفيذ.

٣-ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأى جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك " ابدأ " والوصول للبيانات الخاصة بالمصنع.

٤-التعامل مع موردين معتمدين من مبادرة " ابدأ " بعد مرورهم على مراحل المراجعه والاعتماد.

وللتقديم على منحة " Go Digital " يرجى تسجيل بيانات المصنع على الرابط التالى الخاص بموقع مبادرة ابدأ:

https://ebda.com.eg/factory/add/f52f72f6-1584-42d5-a37a-a0e8de32267f