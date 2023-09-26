شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت» تستعرض يختها «ماجستي 111» في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد «جلف كرافت» لخطف الأضواء في معرض موناكو لليخوت، حيث تعرض ولأول مرة في أوروبا يختها المميز «ماجستي 111» الذي فاز مؤخراً بجائزة «أفضل تصميم داخلي» في حفل توزيع «جوائز اليخوت العالمية 2023»، ما أكد التزام الشركة بإرساء معايير جديدة للتميز في عالم القوارب واليخوت.

يعتبر «ماجستي 111» أحد اليخوت الفاخرة التي حظيت باهتمام كبير في قطاع صناعة اليخوت، مثالاً للرفاهية والفخامة نظراً لتصميمه الداخلي الفخم والمدروس الذي يمزج بسلاسة بين العناصر الجمالية المعاصرة والأناقة العريقة، ليوفر بذلك تجربة استثنائية لعشاق اليخوت المميزة.

كما تفخر الشركة بعرض اليخت «ماجستي 120» الحائز جوائز أيضاً. ونال هذا اليخت تقديراً كبيراً هذا العام، ولا سيما بعد نيله جائزتي «اليخت الصديق للبيئة» و«أفضل هندسة بحرية لليخوت بمحركات نصف إزاحة» خلال حفل توزيع «جوائز بوت إنترناشيونال للتصميم والابتكار في القوارب». كما حاز جائزة «أفضل يخت يعمل بمحرك بطول بين 25 و40 متراً» في حفل توزيع «جوائز اليخوت والطيران العالمية». وتعزز هذه الجوائز مكانة «ماجستي 120» في مجموعة يخوت «ماجستي» التي تحظى بإشادة واسعة لتصاميمها المبتكرة، ومساحاتها الداخلية الواسعة، وأدائها الاستثنائي.

ويسلط معرض موناكو لليخوت الضوء على مساهمات «جلف كرافت» الكبيرة في قطاع اليخوت والخدمات البحرية في جزر المالديف. إذ بدأت الشركة مؤخراً العمل على منشأة جديدة تقع على جزيرتها الخاصة في جزر المالديف. وسيتم تخصيص المنشأة لبناء قوارب ويخوت «جلف كرافت» خصيصاً للقطاع السياحي المحلي مع تصدير نماذج مماثلة إلى الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا. وإلى جانب منشآتها الحالية التي تقوم ببناء وصيانة اليخوت والقوارب منذ عام 2002، يؤكد هذا الاستثمار البالغة قيمته 10 ملايين دولار على التزام الشركة بدعم سوق جزر المالديف ومنطقة جنوب شرق آسيا.

قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»: «يسرنا أن نستعرض اثنين من أفضل يخوت «ماجستي» في معرض موناكو لليخوت. ويؤكد عرض اليخت «ماجستي 111» لأول مرة في أوروبا على التزامنا الراسخ بالارتقاء بمفاهيم تصميم اليخوت. كما سنسلط الضوء خلال مشاركتنا في المعرض على دورنا الجوهري في جزر المالديف، ومساهمتنا المحورية في تعزيز قطاعي النقل والسياحة في المنطقة».