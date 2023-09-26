جهاز القاهرة الجديدة: تشطيب 5328 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالتجمع الثالث، بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالوحدات السكنية والعمارات، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات تمهيداً لطرح الوحدات للمواطنين.

وأوضح، أن المشروع يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2 : 120م2) للوحدة، ويتم تنفيذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، لافتاً إلى أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات تجاوز 80%، بينما بلغ متوسط نسبة تنفيذ أعمال المرافق 50%.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع، وأعلى مستوى في تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.