شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تحتفظ بمستويات الدعم أمام جني الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت أسواق الإمارات لعمليات جني أرباح منطقية، تركزت على أسهم الشركات الكبرى في البنوك والعقار، بعد الارتفاعات المحققة لأكثر من جلسة سابقة. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.66% إلى 4154.1 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.23% إلى 9813.31 نقطة.

وتراجعت في دبي أسهم «إعمار العقارية» 2.4% إلى 7.71 درهم و«إعمار للتطوير» 1.5% إلى 7 دراهم و«الإمارات دبي الوطني» 1% إلى 18.2 درهم.

وفي سوق أبوظبي، انخفض «العالمية القابضة» 0.25% إلى 402 درهم، و«ألفا ظبي» 1.36% إلى 20.24 درهم،

و«ملتيبلاي» 0.25% إلى 4.01 درهم و«الدار» 0.84% إلى 5.9 درهم.

وأمام تراجعات أسهم في المالية، ارتفعت أسهم «أبوظبي التجاري» 0.23% و«أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي الإسلامي» 0.56%.

ووصلت سيولة الأسواق إلى 1.5 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و370 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 359.5 مليون سهم، توزعت بواقع 144.6 مليون سهم في دبي، و214.9 مليون سهم في أبوظبي.

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سوق أبوظبي

انخفض مؤشر سوق أبوظبي متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والصناعة.

وانخفض في العقار سهم «منازل» 0.48%، مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية»2.61% مع استقرار«إشراق».

وفي الصناعة، انخفض «موانئ أبوظبي» 0.15% و«أبوظبي لبناء السفن» 0.72% مقابل ارتفاع «الجرافات البحرية» 0.33% و«حديد الإمارات-أركان» 1.3%.

وتراجع في الاتصالات سهم «إي آند» 0.5% مقابل ارتفاع «الياه سات» 0.37%. كما انخفض في الطاقة «أدنوك للتوزيع» 0.53% و«أدنوك للغاز» 1.14%، مع استقرار سهمي «أدنوك للغاز» و«دانة غاز». هذا وارتفع في المرافق سهم «طاقة» 0.28%.

سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي مع انخفاض أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق.

وفي قطاع العقار، تراجع «ديار» 0.87% و«تيكوم»0.37%، مقابل ارتفاع «الاتحاد العقارية»0.51%. وهبط في المالية، «أملاك»0.1% و«دبي المالي» 1.86% و«دبي الإسلامي» 1.52% مقابل ارتفاع «شعاع» 1.4%.

وفي أسهم الصناعة، انخفض «العربية للطيران» 0.36% و«أرامكس» 0.46% و«دبي للاستثمار» 0.4% و«الخليج للملاحة»1.1% مقابل ارتفاع «سالك» 0.61%.

وفي المرافق، انخفض «ديوا» 0.38%، مقابل ارتفاع «تبريد» 0.83% واستقرار «إمباور» من دون تغيير.

توجه السيولة

تصدر تداولات سوق أبوظبي «العالمية القابضة» ب228 مليون درهم مغلقاً عند 402 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 105.4 مليون درهم وأقفل عند سعر 20.24 درهم، ثم «ملتيبلاي» بتداولات ب102.7 مليون درهم ليغلق عند 4.01 درهم، و«القدرة القابضة» بسيولة ب70.57 مليون درهم وصولاً إلى سعر 3.7 درهم، بعد ارتفاعه 1.65%.

وتزعم تداولات سوق دبي، «إعمار العقارية» ب91.6 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 7.71 درهم، تلاه «الامارات دبي الوطني» باستقطابه 56 مليون درهم ليغلق عند مستوى 18.2 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات ب41.26 مليون درهم وأقفل عند 5.8 درهم، و«مصرف عجمان» الذي استقطب 31.47 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 2.26 درهم.

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 33.34 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و9.95 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و22 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 33.34 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 24.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.26 مليون درهم محصلة شراء العرب، و6.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و7 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 24.6 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 34.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 10.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و24.35 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 34.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.2 مليون محصلة شراء في أبوظبي، و24.35 مليون محصلة شراء في دبي.