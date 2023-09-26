شكرا لقرائتكم خبر عن 447 مليار درهم الإنفاق السياحي في الإمارات خلال 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشير التقديرات إلى أن إجمالي إنفاق السياحة الدولية والمحلية في دولة الإمارات يصل إلى 447 مليار درهم خلال 3 سنوات من 2021 حتى نهاية 2023. وتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر، نمو إنفاق السياحة الدولية والمحلية في دولة الإمارات خلال عام 2023 إلى 182.2 مليار درهم، بنمو 11%، مقارنة ب164.5 مليار درهم سجلتها الدولة خلال عام 2022.

أشار المجلس في توقعاته لعام 2023، إلى أن إنفاق السياحة الدولية في الإمارات سيرتفع بنسبة 13.6% إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة ب117.6 مليار درهم في عام 2022. كما توقع نمو إنفاق السياحة المحلية بنسبة 3.7% إلى 48.6 مليار درهم في 2023، مقارنة ب46.9 مليار درهم في عام 2022.

ووصل إجمالي الإنفاق السياحي الدولي والمحلي في 2022 إلى 164.5 مليار درهم بنمو 63.35% على أساس سنوي، مقارنة ب100 مليار درهم تقريباً خلال عام 2021.

وعلى صعيد توقعات العقد المقبل، توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر، أن يصل إجمالي إنفاق السياحة الدولية والمحلية في دولة الإمارات إلى نحو 258 مليار درهم خلال عام 2033، موزعاً بين 195 مليار درهم للسياحة الدولية، و63 مليار درهم للسياحة المحلية.

وتحتفي الإمارات، ب «يوم السياحة العالمي» الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول من كل عام، حيث يواصل قطاعها السياحي التألق وتقديم نفسه كنموذج ملهم في التطور والنمو المستمرين وصولاً إلى بلوغ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز»، أن تحقق الإمارات نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023، يقدر ب40.8 مليار دولار، وبنسبة نمو تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات جهودها لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة، ووجهات متنوعة وفريدة، وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.

وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي استقطبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وفقاً لمؤشر «إف دي آي ماركيت»، الذي أشار إلى أن الدولة استحوذت على 4.7% من عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة.

وتشهد دولة الإمارات خلال عام 2023 زخماً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والمعارض والأعمال، ما يسهم في نمو حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في الدولة بنسبة 6.5% بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم مقارنة ب31.6 مليار درهم العام الماضي، بحسب تقديرات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وقدر مجلس السفر والسياحة العالمي إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات للعام الجاري ب758 ألف وظيفة مقارنة ب751.1 ألف وظيفة العام الماضي، لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأطلقت الإمارات سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات والمبادرات لتعزيز السياحة، ما يمهد الطريق للنمو المستمر في 2023 وما بعده.