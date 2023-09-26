شكرا لقرائتكم خبر عن «التداول عبر الإنترنت» يجذب شركات عالمية إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حازم حلمي

لجأ الكثير من شركات التداول عبر الإنترنت، حديثاً، إلى الإمارات ودبي على وجه الخصوص، من أجل زيادة حضورها في المنطقة، حيث افتتحت هذه الشركات مقرات إقليمية جديدة، لجذب مزيد من المستثمرين والمتداولين في الأسهم والعملات المشفرة والذهب وغيرها من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، التي باتت السمة الأساسية بين الباحثين عن مصادر دخل إضافية مختلفة وجديدة.

وكشفت شركات عالمية مختصة في التداول عبر الإنترنت، تشارك في النسخة السادسة من معرض فوركس إكسبو دبي، الذي يقام ليومين في مركز دبي التجاري العالمي، أن أعداد المستثمرين في الدولة لا تزال تنمو بشكل لافت وملحوظ، حيث تخطت نسب نمو المتداولين في بعض الشركات بعد جائحة كورونا 300%، مع وجود أكثر من مليون متداول في الدولة، والعدد مؤهل للزيادة في الأشهر القادمة.

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أكدت الشركات أن الإمارات ودبي أرض الفرص والتطور، وبيئة خصبة للبحث عن التميز والنجاح، ليس على مستوى الأعمال والاقتصاد فقط، بل تعد الإمارات اليوم الوجهة الأولى للكثير من الفعاليات والمعارض والنشاطات، التي يطمح معظم الشركات ورجال الأعمال إلى الدخول إليها من أجل زيادة استثماراتهم، أو البحث عن فرص مواتية للنمو وزيادة الأرباح والمداخيل.

وتشارك في معرض فوركس إكسبو دبي، شركات عالمية بانتظام في كل عام، من أجل البحث عن متداولين ومستثمرين جدد، لأنه يوجد في الإمارات أكثر من 200 جنسية، بجانب قربها من دول الخليج، التي نمت أعداد المستثمرين فيها عبر الإنترنت مؤخراً بشكل كبير، مع البحث عن شركات موثوقة تستثمر أموالهم بطريقة صحيحة.

القرب من المستثمرين

أكد أوكتافين أوتراكسون الرئيس التنفيذي لشركة «كابكس دوت كوم» أن لديهم مقرين رئيسيين حول العالم، الأول في إحدى الدول الأوروبية، والثاني في أبوظبي، وكان اختيار الإمارات مدعوماً بالبحث عن أرقام المستثمرين، الذين يتداولون أموالهم عبر الإنترنت، خاصة أن هناك المئات من الناس يبحثون ويتساءلون باستمرار عن شركات تساعدهم على فهم سوق التداول بشكل أكبر وأوسع، وتشجيعهم على استثمر أموالهم في قطاعات تدر دخلاً إضافياً عليهم.

وأوضح أن هناك مجالاً للتطور الكبير في سوق التداول داخل الإمارات، لا سيما وأنها تمتلك العشرات من الشركات التي تعمل في المجال، والتي حصلت على تراخيص من الجهات الرسمية لممارسة أعمالها بشكل قانوني، موضحاً أن عدد المستثمرين في الشركة زاد بنسبة 300% بعد كوفيد 19، حيث لفتت الجائحة نظر الأفراد إلى ضرورة البحث عن مصدر دخل إضافي للأموال التي يمتلكونها، واستثمارها بطريقة مقنعة وصحيحة، وهذا ما توفره شركات التداول اليوم.

وكشف أن عدد المتداولين في الإمارات يتجاوز المليون، والعدد قابل للزيادة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، كون التداول عبر الإنترنت أصبح سمة العصر الحالي، كما أن الشركة تمتلك نحو نصف مليون متداول حول العالم، وتطمح إلى الوصول إلى مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من عام 2024.

تداول إسلامي

ترى نادين باوتستا الرئيس التنفيذي في المنطقة لشركة «xs.com» أن انتقال الشركة للعمل في الإمارات، وفتح فرع جديد لها بعد وجودهم في أستراليا كان قراراً صائباً، لا سيما أن وجودهم في دبي ساعدهم على استقطاب المئات من المتداولين الجدد، بعد وجودهم بأشهر قليلة داخل الدولة، كما تطرح الشركة نظاماً للتداول يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتلبية الطلب على هذا النوع من التداول، الذي يبحث عنه مستثمرون معينون.

وقالت: «يأتي الأفراد اليوم إلى دبي لسهولة ممارسة الأعمال والاستثمار فيها، كما أن السمعة الخارجية للدولة أهلت الجميع للوجود فيها، باعتبارها من أهم الدول التي تشجع على الاستثمار عبر الإنترنت، ومنح الشركات الموثوقة للتداول عبر الإنترنت التراخيص اللازمة، بعد التأكد من صحة ودقة المستندات التي تقدمها للجهات الرسمية في الدولة».

وأضافت: «ساعد وجودنا في دبي على استقطاب المزيد من المستثمرين من الدول المجاورة، باعتبارها من أهم المراكز المالية في المنطقة، وبالتالي تساعد الشركات على التطور والبحث عن مستثمرين جدد لتشجيعهم على استثمار أموالهم في العديد من القطاعات المختلفة كالذهب، والأسهم، والعملات المشفرة، والنفط، وغيرها».

شركات موثوقة

يقول فيكاس لاخواني، الرئيس التنفيذي للمداخيل في شركة «Cptmarkets.com»: «نعمل في السوق البريطاني منذ عام 2010، وقررنا حديثاً الانتقال إلى دبي والعمل منها، باعتبارها أهم مركز إقليمي في المنطقة، حيث ساعدتنا على جذب المزيد من المستثمرين للتداول عبر الإنترنت، خاصة أن الإمارات يوجد بها أكثر من 200 جنسية، بجانب قربها من دول الخليج». وأضاف: «لدينا حالياً أكثر من 2500 مستثمر في الدولة، وهناك نمو كبير في أعداد المتداولين الجدد لدينا، ويزيد المستثمرون في الإمارات 100% في كل عام، مقارنة ب25% في لندن والمكاتب الإقليمية المنتشرة في خمس دول حول العالم، باعتبار أن السوق الإماراتي من أقوى الأسواق لدينا».

موضحاً أن معرض الفوركس، الذي ينعقد أكثر من مرة في دبي يساعد على تطوير الأعمال والتعرف على المنافسين، وجذب المزيد من المتداولين عبر الإنترنت.

وجهة رائدة

أشار خلدون هلال الرئيس التنفيذي ل«كاما كابيتال» أن الشركة بصدد فتح مقر إقليمي رئيسي لها في دبي بداية عام 2024، وهي بصدد إنهاء إجراءات التراخيص من قبل الجهات الحكومية في الدولة، لا سيما أن الإمارات تُعد وجهة رائدة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات التي تعمل في مجال التداول عبر الإنترنت، كما أن دبي قصة نجاح عالمية تساعد الأشخاص والشركات على النجاح في كافة القطاعات، وليس على مستوى التداول عبر الإنترنت فقط.

وقال: «نطمح من خلال معرض فوركس إكسبو دبي إلى زيادة وجودنا في الإمارات، والوصول إلى عدد كبير من المستثمرين والمتداولين».