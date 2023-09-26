بدء التسجيل في برنامج تسريع نمو الشركات التقنية الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت مجموعة SparkLabs تسجيل الدفعة الأولى في برنامج تسريع نمو الشركات التقنية الناشئة بالمملكة SparkLabs Saudi Arabia، بدعم من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP).

ومن المنتظر إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري الجديد، للإسهام في تطوير البيئة التقنية الناشئة في الرياض، لتصبح واحدة من أفضل البيئات المنافسة بالعالم.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة التقنية وجعلها في مقدمة الدول الممكنة لمجال تقنية المعلومات، مستهدفا رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التقنية، ومدته 4 أشهر، إذ سيتم خلالها العمل على تقديم كثير من الخدمات التمويلية والمساحات المكتبية، إضافة إلى الوصول إلى شبكة من رواد الأعمال ورأس المال الاستثماري، والمستثمرين الملائكيين والمديرين التنفيذيين من سيليكون فالي وجميع أنحاء العالم.

وسينضم إلى هذا البرنامج المقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر، عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية الناشئة، بهدف دعم جميع الفئات التي لديها نموذج أولي أو شركة ناشئة في مجال تقنية المعلومات، لتمكينهم وتحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة، وزيادة عدد رواد الأعمال في المجال التقني، عبر تقديم كثير من الدورات بإشراف خبراء متخصصين، والاستفادة من كل الأدوات التقنية المتطورة، والدعم الإضافي لتطوير النموذج الأولي والتأكد من جاهزيته، ومنح المستفيد ميزة تنافسية، والعمل على تطوير القدرات الناشئة في هذا المجال.

ودعا البرنامج المهتمين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية، إلى التقدم والتسجيل عبر زيارة موقع المسرعة https://www.f6s.com/sparklabs-saudi-fall-2023/apply. علما بأن آخر موعد للتسجيل في السابع من أكتوبر القادم.

وتعكس هذه الجهود التزام البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في المجال التقني بالمملكة، والإسهام في إنشاء مجتمع للشركات الناشئة المحلية والدولية في كل المجالات التقنية، علاوة على تزويد الشركات الناشئة المشاركة بالمهارات اللازمة للنمو والتوسع والابتكار، وإتاحة فرص التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، إسهاما في تحقيق رؤية السعودية 2030.